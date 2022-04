Dillian Whyte wil nieuw titelgevecht met Tyson Fury na ‘illegale knock-out’

Dillian Whyte wil een nieuw titelgevecht met Tyson Fury bij WBC-zwaargewichten. De geboren Jamaicaan met een Brits paspoort vindt dat de scheidsrechter ten onrechte de knock-out van Fury heeft goedgekeurd. ,,Die was illegaal", zegt Whyte in een interview met Sky Sports.

De 33-jarige Fury maakte het in de zesde ronde af met een zogenoemde uppercut, een verticale stoot die meestal gericht is op de kin of het middenrif. Whyte werd vervolgens op zijn rug geduwd, waarna de scheidsrechter het gevecht beëindigde. Whyte vindt dat de knock-out onreglementair was.

,,Hij duwde me, voluit, en ik viel en sloeg met mijn hoofd op het canvas. Dat mag niet", zegt Whyte bij Sky Sports. ,,Maar dit is geen worstelen, dit is boksen. Maar hé, zo gaat het altijd: Fury doet wat hij wil en komt ermee weg. Ik vind alleen dat ik langer de tijd had moeten krijgen om te herstellen, en dan door te vechten. Maar Fury liep meteen na de duw naar de arbiter: ‘Laat het gevecht niet doorgaan', zei hij. De scheidsrechter heeft zijn werk niet gedaan. Kijk, het klopt dat ik een dreun heb gekregen, daar bestaat geen twijfel over. Ik ging alleen niet recht naar beneden: hij duwde me, voluit, met twee handen. Hier had de scheidsrechter moeten ingrijpen.”

De vraag is of Fury op de uitnodiging van Whyte ingaat. De liefst 94.000 toeschouwers zaterdag op Wembley zagen namelijk het laatste gevecht van Fury. Na zijn zege bevestigde hij dat het zijn laatste partij was geweest. ,,Ik was het aan de fans en iedereen in het Verenigd Koninkrijk verschuldigd om hier nog één te vechten. Maar ik ben een man van mijn woord. Dit was het voor The Gypsy King en wat een manier om te eindigen. Dat heb ik mijn vrouw beloofd.”

Volledig scherm Tyson Fury heeft Dillian Whyte knock-out geslagen. © Action Images via Reuters