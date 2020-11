Dit is wat je moet weten over de rentree van Mike Tyson (54) in de ring

Mike Tyson stapt morgennacht (Nederlandse tijd) op 54-jarige leeftijd, na een afwezigheid van liefst vijftien jaar, weer de ring in voor een demonstratiegevecht met Roy Jones Jr (51). De grote vraag is in hoeverre de confrontatie gaat lijken op een ‘echte’ bokswedstrijd. Fans hopen op vuurwerk.

Boksliefhebbers hebben een goede reden om morgennacht wakker te blijven, of vroeg op te staan. Want vijftien jaar na de troosteloze aftocht tegen Kevin McBride in 2005 komt wereldster Mike Tyson (inmiddels 54) weer in actie, in een demonstratiegevecht dat live via deze website/app te volgen is. Zijn tegenstander is Roy Jones Jr, 51 jaar, zesvoudig wereldkampioen in vier verschillende gewichtsklassen.

Lees ook Play Rentree Mike Tyson exclusief te zien op onze site en in de app

Waar Jones jr pas twee jaar geleden officieel stopte met boksen, is ‘The Baddest Man on the Planet’ al veel langer uit beeld. De laatste tijd is Tyson - veganistisch en topfit - bezig geweest om zijn comeback gestalte te geven, aan de hand van het trainingsregime van de Braziliaanse trainer en MMA-vechter Rafael Cordeiro. Een rematch met Evander Holyfield - ja, de man die een stukje van zijn oor afgebeten zag worden door Tyson in 1997 - kwam er uiteindelijk niet. In plaats daarvan is Jones Jr zijn uitdager.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Het gevecht draagt de naam Frontline Battle en is de aftrap van een door kamp-Tyson georganiseerd idee: de Legends Only League. Het idee is om demonstratiewedstrijden te organiseren voor topsporters op leeftijd. Tyson en consorten filosoferen over tenniswedstrijden in de toekomst tussen bijvoorbeeld John McEnroe en Serena Williams. Zij redeneren dat ondanks dat deze voormalige wereldtoppers logischerwijs niet meer zo fit en scherp zijn als vroeger, ze nog steeds interessant zijn om te bekijken voor een heel groot publiek. Hoe groot dat publiek is, moet morgennacht (tussen 3.00 en 6.00 uur, Nederlandse tijd) blijken. Helaas is het Dignity Health Sports Park in Carson, Californië leeg vanwege coronamaatregelen. In plaats daarvan werkt de organisatie met een pay-per-viewprincipe.

‘Frontline’-titel

Wat moet je verwachten van Tyson vs. Jones Jr? Vooropgesteld, het gaat hier niet om een serieuze prijs. Doel is vooral om geld op te halen voor bijvoorbeeld daklozen en drugsverslaafden. Een winnaar zal niet worden uitgeroepen, al is er wel een jury van drie voormalige kampioenen die op afstand ‘scoren’ voor WBC. Een ceremoniële ‘Frontline’-titel zal wel worden uitgereikt aan de onofficiële winnaar. Tyson en Jones Jr vechten acht rondes van twee minuten, in plaats van drie. En vooral dat laatste irriteert beide kemphanen een beetje. Dat is ‘meer iets voor vrouwenboksen’, redeneren ze. Tyson en Jones Jr wordt door de organisatie ook vooral geadviseerd niet voor een knock-out te gaan; bij verwondingen of bloedingen wordt de partij stopgezet. Beiden dragen grotere handschoenen, maar geen hoofdbescherming. Het moet gaan lijken op een heftige sparsessie.

Alle restricties ten spijt: Tyson heeft al laten doorschemeren de randjes op te willen zoeken en eventueel zelfs voor een knock-out te willen gaan. De grote vraag is dan ook wat de scheidsrechter doet op het moment dat het er heftig aan toegaat: stilleggen of doorgaan? UFC-baas Dana White kon in elk geval zijn lach niet bedwingen toen hem in een persconferentie werd gewezen op het feit dat knock-outs niet de bedoeling zijn. ,,Hoe zorg je daarvoor? Ik zou er graag op wedden dat dat niet lukt. Kun je daarop inzetten?”

De comeback van Mike Tyson in de ring is op 29 november exclusief en gratis te zien op deze site. Daarna volgt een samenvatting van het gevecht.