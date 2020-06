Dit is wat multimiljonair McGregor in zijn UFC-loopbaan bij elkaar vocht; Nederlander op twee

The Sports Daily telde de inhoud van McGregors uitpuilende portemonnee, waaruit blijkt dat het totale prijzengeld is opgelopen tot 13.873.379 euro. Het 31-jarige icoon van het Mixed Martial Arts is daarmee de enige die meer dan tien miljoen euro bij elkaar heeft gevochten. Sinds McGregors MMA-debuut in 2008 stapte hij 22 van de 26 keer als winnaar uit de ring. Liefst negentien keer sloeg hij zijn opponent (technisch) knock-out. In totaal vocht hij twaalf keer in de UFC, de grootste mixed-martial-artsorganisatie ter wereld. Alleen aartsvijanden Nate Diaz en Khabib Nurmagomedov wisten hem te verslaan.

The Notorious heeft door de jaren heen een straatlengte voorsprong aan eurobiljetten opgebouwd. Zijn naaste achtervolger is een Nederlander: Alistair Overeem. In 1999 verruilde het zwaargewicht de kickbokswereld voor gevechten in het Mixed Martial Arts en sindsdien knokte hij bijna negen miljoen euro op zijn rekening. Nummer drie op de lijst is McGregor's rivaal Khabib Nurmagomedov (7.984.598 euro).



Bij McGregors debuut in de UFC in 2013 tegen Marcus Brimage verdiende de Ier 67.600 euro. Als startbedrag mocht hij al iets meer dan 7000 euro bijschrijven, hetzelfde bedrag kreeg hij toen hij zich als winnaar kroonde. Voor zijn technische knock-out in de eerste ronde ontving hij de grootste bonus: bijna 54.000 euro. Zijn derde UFC Fight Night tegen Diego Brandao leverde meer dan 72.000 euro op.