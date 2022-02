Dominante Reinier de Ridder komt geen seconde in gevaar en blijft wereldkampioen MMA

Volgens De Ridder zou het gevecht niet langer dan één ronde duren. Daar leek het ook naartoe te gaan in die eerste ronde van het wereldtitelgevecht. De Ridder werkte Abbosov direct naar de grond en was hem daar zo'n vier minuten al worstelend de baas. ‘The Dutch Knight’ deelde daarbij wat rake klappen uit aan de man uit Kyrgystan, die tot bloedens toe wachtte tot de bel voor ronde één afging.

Dominantie

Abbosov redde het tot en met die eerste ronde, maar het begin van de tweede ronde was opnieuw voor De Ridder. Hij kopieerde het begin en kreeg Abbasov opnieuw heel snel waar hij hem het liefst heeft: op de grond. De Ridder, volgens kenners de beste worstelaar ter wereld, had het gehele gevecht de controle. Aan het einde van ronde twee leek De Ridder het af te maken, Abbasov tikte af, maar dat was één seconde nadat de bel voor het einde van de tweede ronde was afgegaan.

Masterclass

Uiteindelijk wist De Ridder de vechter uit Kyrgystan toch af te laten tikken. Na een minuut in ronde drie was Abbasov op. Nadat De Ridder hem opnieuw op de grond had gekregen en in een stevige nekklem had, was het genoeg voor Abbasov.