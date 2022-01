Dreunen van Ngannou zijn ‘wake-upcall voor seismologen’, Kameroener te sterk voor Gane

UFC 270Francis Ngannou heeft zijn wereldtitel bij de zwaargewichten bij de UFC vandaag overtuigend geprolongeerd. Bij UFC 270 in Anaheim (Californië) was de 35-jarige Franse Kameroener op basis van een unanieme beslissing van de jury te sterk voor zijn Franse vriend Ciryl Gane. Ze trainden ooit samen bij de MMA Factory Gym in Parijs.

Volgens de Franse sportkrant L’Equipe was Ngannou, die de voorbije maanden onder meer trainde met Rico Verhoeven, de bovenliggende partij. ,,Hij was een tornado in een kooi. Alleen in de eerste twee van vijf ronden had een soms wat apathische Ngannou” het lastig met Gane, die vooral de traptechniek perfect beheerst, daarna was het ‘eenrichtingsverkeer’.

Gane ging in de derde ronde twee en in de vierde ronde één keer tegen het canvas, waarna Ngannou het gevecht in de slotronde als een worstelaar professioneel over de streep trok. ,,Gane ging zo hard tegen de mat dat seismologen in Californië werden wakker geschud", schreef de Daily Mail.

Volledig scherm Francis Ngannou. © AFP

Na het duel werd duidelijk waarom Ngannou in de slotronde was overgegaan op een grondgevecht, waarbij de Kameroener bovenop Gane kwam te zitten. Het leidde bij de fans in het Honda center in Anaheim tot lichte wrevel, maar Ngannou bleek het titelgevecht te zijn begonnen met gescheurde kniebanden.

Terwijl hij werd gehuldigd zei Nganniou dat hij enkele weken geleden overwoog het gevecht af te blazen, omdat hij een scheurtje had in de voorste kruisband van zijn linkerknie. Hij kwam de zaal in Anaheim ook binnen met een compleet ingepakt gewricht. Om Gane niet wijzer te maken dan hij mogelijk al was, vocht Ngannou met een knieband om béide knieën.



Het jurybesluit (48-47, 48-47, 49-46) betekende voor Ngannou zijn eerste overwinning zonder knock-out. Het is nu zes gevechten ongeslagen.

Dana White

Vrijwel zeker gaat het gevecht nog een staartje krijgen. Niet over wie heeft gewonnen, wel over het gedrag van grote UFC-baas Dana White. Die bleef demonstratief weg uit de ring, en weigerde Ngannou zijn kampioensbelt om te gespen. Ook liet White de persconferentie links liggen. Het zint hem nog steeds absoluut niet dat Ngannou weigert zijn contract met de UFC te verlengen. De wereldkampioen vindt dat hij te weinig verdient, waardoor contractverlenging al maanden uitblijft.

Volledig scherm Francis Ngannou en Ciryl Gane (voorgrond). © AFP Volledig scherm Francis Ngannou en Ciryl Gane (rechts). © AFP

Volledig scherm Francis Ngannou en Ciryl Gane (rechts). © AFP