Endy Semeleer meldt zich in top weltergewichten bij Glory, ook promotie voor Ibrahim El Bouni

Nederland­se kickboks­ster Jorina Baars verovert met overmacht wereldti­tel bij Enfusion

Jorina Baars is de nieuwe vedergewicht wereldkampioen van Enfusion. De kickboksster uit Den Helder won tijdens Enfusion 109 in de Martinihal in Groningen haar partij op overtuigende wijze van Sarah Worsfold.

19 juni