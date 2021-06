Enfusion vol goede moed: ‘Er zitten genoeg jonge Rico Verhoevens tussen’

In 2010 zag Enfusion het levenslicht met een realityshow op Eurosport. Binnen enkele jaren groeide de organisatie uit tot een van de bekendste van Nederland. Sinds 2013 worden er tot in Abu Dhabi aan toe kickboksgala’s georganiseerd.

Online meekijken

In een interview met Vechtsport Info vertelt Van Os over de plannen van zijn organisatie en de weg die ingeslagen is tijdens de pandemie: ,,Net als andere sportorganisaties werden wij gedwongen een ander model te vinden om de fans en vechters te blijven faciliteren”, zegt Van Os. ,,Wij zijn vrijwel direct overgegaan op evenementen vanuit een studio, die via ons eigen Pay Per View kanaal te zien waren en zijn.”

Aankomende zaterdag vindt het honderdste Enfusion evenement plaats. ,,Wij gaan er vanuit dat wij, naast onze evenementen in juli, vanaf september de studio kunnen ontmantelen en kunnen overgaan tot gala’s met publiek”, aldus Van Os die een spel ontwikkelde om fans mee te laten dingen naar interessante prijzen.

,,Wij wilden iets doen voor de fans en hebben een skillgame ontwikkeld waarin voorspellingen kunnen worden gedaan op wedstrijden. De hoofdprijs is een geheel verzorgde reis naar ons evenement in Abu Dhabi dat eind dit jaar plaats zal vinden.”

Daarnaast heeft Enfusion een eigen podcast waarin onder meer het talent van de organisatie aan het woord komt. ,,Het is belangrijk dat de vechters aandacht krijgen, er zitten genoeg jonge Rico Verhoevens tussen”, aldus Van Os. ,,Zij zullen in de toekomst op het grote toneel te zien zijn.”

Op de evenementen die onder meer in Antwerpen, Groningen en Eindhoven plaatsvinden zijn deze talenten te zien. Een van hen vecht inmiddels bij Glory: Levi Rigters.

,,Het is altijd top om te zien hoe deze vechters zich ontwikkelen en doorgroeien. Levi is er daar een van, maar zeker ook Tayfun Ozcan die na zijn tijd bij Enfusion tekende bij ONE Championship, de grootste vechtsport organisatie in Azië.”

,,Zondag staat ons 100ste evenement gepland in Alkmaar. Mèt publiek, iets waar wij supertrots op zijn”, zegt van Os, die positief is over de toekomst van zijn organisatie. ,,Naast kickboksen brengen wij ook MMA-gevechten en ECE extreme stand-up, een variatie van vechtstijlen. Wij blijven constant in ontwikkeling om onze vechters en fans een nieuwe uitdaging te geven.”