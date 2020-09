'Episch' gevecht tussen Pacquiao en McGregor op komst

McGregor (32), een ster in de Mixed Martial Arts en wereldkampioen in twee verschillende gewichtsklassen, kondigde het duel aan op Twitter. Pacquiao bevestigde later dat zijn management in onderhandeling is over het ‘epische’ gevecht. De 41-jarige bokser, die wereldtitels won in acht verschillende gewichtsklassen, liet weten dat zijn opbrengst volledig ten goede komt aan de slachtoffers van de coronapandemie.



McGregor meldde eerder dit jaar voor de derde keer zijn afscheid van de sport, maar komt daar opnieuw op terug. Hij is kooivechter, maar bokste in 2017 al eens voor vele miljoenen euro’s tegen de Amerikaan Floyd Wayweather. Dat gevecht verloor de Ier.



Pacquiao bokste in 2015 voor veel geld tegen Mayweather. Hij is tegenwoordig senator op de Filipijnen en zijn entourage liet weten dat hij voorlopig nog niet wil niet praten over boksen omdat hij zich volledig wil richten op de strijd tegen Covid-19. Hij laat de voorbereidingen over aan zijn management. Pacquiao bokste in juli 2019 in Las Vegas zijn laatste duel; hij versloeg Keith Thurman.