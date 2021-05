Ernesto Hoost waarschuwt voor gebruik MMA-handschoenen: ‘Zo gaan er doden vallen’

De kickbokslegende werd in de Ronny & Clyde Podcast gevraagd naar het gebruik van de MMA-handschoenen door kickboksers: ,,Belachelijk en levensgevaarlijk. Er gaan zeker doden vallen als dit zo blijft”, zegt Hoost. Onder andere vechtsportorganisatie ONE Championship laat kickboksers met dit soort lichte handschoenen vechten.

Santino Verbeek, een pupil van Hoost die bij de organisatie vecht, is door Hoost verboden met dit soort handschoenen te vechten. ,,Toen Santino zijn contract bij ONE kreeg, is hij met MMA-handschoenen gaan trainen. Ik heb gelijk gezegd: ‘dat gaan we niet doen’. Volgens mij hebben we dit ook in zijn contract met de organisatie opgenomen”, aldus Hoost.

In de praktijk is er een stevige discussie gaande over het gebruik van de handschoenen. Vooral over het feit dat de vingers niet bedekt zijn. Er zijn legio gevallen bekend waarbij vechters een vinger in het oog kregen en daardoor flinke blessures bij opliepen.

In de podcast vertelt Hoost verder over zijn rentree die afgelopen weekend niet doorging in Frankrijk. ,,Dit zou een échte wedstrijd worden, geen demogevecht”, zegt Hoost die al flink aan het trainen was. Of hij na de afzegging later nog in actie zal komen weet Hoost niet zeker.