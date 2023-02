Ex-bokskampioen lijkt relatie met twee vrouwen te bevestigen: ‘De twee knappe koninginnen in mijn leven’

Wie is David Haye?

Haye is een bekende naam in de bokswereld. De Brit, 1.91 meter groot, was WBA-, WBC- en WBO-kampioen bij de cruisergewichten en WBA-kampioen bij de zwaargewichten. Hij werd profbokser in 2002 en zette in 2018 definitief een punt achter zijn succesvolle carrière. Haye won 28 van zijn 32 kampen, 26 keer op knock-out. Hij klopte grote namen als Derek Chisora en Nikolai Valuev. In 2011 snoepte Wladimir Klitschko hem zijn WBA-wereldtitel bij de zwaargewichten af. Het vermogen van Haye werd begin dit jaar geschat op ruim 18 miljoen euro.