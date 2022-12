Exclusief | Titelgevecht van ongeslagen kampioen Tyson Fury hier vanavond live te zien

Bokslegende Tyson Fury (34) stapt toch de ring weer in en verdedigt vanavond (rond 22.30 uur) in het Tottenham Hotspur Stadium zijn wereldtitel (WBC) in het zwaargewicht tegen Derek Chisora (38). Het gevecht is voor u als abonnee exclusief en gratis te zien via deze site.