Foreman over gevecht tussen veteranen Tyson (54) en Jones jr. (51): ‘Het is heel gevaarlijk’

Foreman vocht in de jaren 70', 80' en 90' adembenemende gevechten uit met onder andere Muhammad Ali en Joe Frazier. ‘Big George’ vocht in totaal 81 keer en won 76 keer, met 68 knock-outs.



,,Ze zullen het niet willen horen”, komt Foreman terug op zijn advies dat het gevecht van de oudgedienden gevaarlijk kan zijn voor de gezondheid. ,,Zelfs ik. In het verleden zag ik alleen wat ik wilde zien”, doelt de inmiddels 71-jarige Amerikaan op zijn poging tot een comeback. ,,Ik was 55 jaar oud. En ik was in vorm en alles.”