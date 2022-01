Francis Ngannou domineert als ‘tornado in kooi’ in eenzijdig titelgevecht tegen ‘vriend’ Ciryl Gane

Volgens de Franse sportkrant L’Equipe was Ngannou, die de voorbije maanden onder meer trainde met Rico Verhoeven, de bovenliggende partij. ,,Hij was een tornado in een kooi. Alleen in de eerste twee van vijf ronden had een soms wat apathische Ngannou” het lastig met Gane, die vooral de traptechniek perfect beheerst, daarna was het ‘eenrichtingsverkeer’.