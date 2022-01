Fury en Ngannou hinten op sensationeel gevecht tussen zwaargewichtkoningen

Conor McGregor pronkt met luxueus jacht van Lamborghi­ni én heeft meer wilde plannen

Conor McGregor (33) is de best betaalde sporter ter wereld, en dat laat hij maar al te graag zien. Deze week haalde hij zijn ‘Supercar of the Seas’ op, een luxueus en gepersonaliseerd jacht van 3,5 miljoen euro. Zijn andere jacht staat inmiddels te koop, met dat geld wil hij een pub in Dublin kopen.

13 oktober