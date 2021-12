Fury trekt zich terug voor gevecht tegen Jake Paul, vervanger is al bekend

video Wéér streep door titelge­vecht Verhoeven na blessure Overeem: Ben Saddik aast nu op clash

De clash tussen Alistair Overeem en Rico Verhoeven op Glory op zaterdag 23 oktober in de Gelredome in Arnhem gaat niet door. Overeem is vanwege een blessure afgehaakt. Het is nog niet duidelijk wat hij precies mankeert. ,,Geloof me, het was een moeilijk keuze om te maken. Maar op 40 procent kan ik gewoon niet vechten", zegt Overeem.

6 oktober