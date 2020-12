Gepensioneerd UFC-kampioen Nurmagomedov noemt mogelijke opvolgers

Poirier vocht in april 2019 tegen Max Holloway voor de lichtgewichttitel die McGregor eerder was ontnomen. De Amerikaan won en nam de titel mee naar huis. Poirier had de titel maar kort in bezit, want hij verloor deze aan Nurmagomedov in september van datzelfde jaar.



In oktober 2018 ging McGregor de strijd aan met Nurmagomedov voor de titel, maar hij verloor van de Rus. Deze wedstrijd eindigde in een massale vechtpartij die zelfs escaleerde buiten de UFC-kooi. De Rus sprong het publiek in, wat een complete chaos ontketende. Zowel Nurmagomedov als McGregor lieten zich daarbij niet onbetuigd en kregen daar achteraf flinke geldboetes voor.