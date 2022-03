Gevecht Tavares tegen Rus om wereldtitel op losse schroeven: ‘Glory is bezig met een plan B’

Kickbokser Luis Tavares zou op 19 maart vechten om de Glory-wereldtitel bij de licht-heavyweights in het Belgische Hasselt. Het gevecht staat echter op losse schroeven, omdat zijn tegenstander een Rus is.

Artem Vakhitov is al jarenlang titelhouder, maar vanwege de oorlog in Oekraïne lijkt de kans klein dat de Rus welkom is voor het gevecht om de wereldtitel. Tavares zit voorlopig dus in onzekerheid. Hij wil vechten, maar toont begrip voor de omstandigheden: „Gezien de situatie in de wereld begrijp ik dat het misschien niet door kan gaan.”



Tavares is niet blind voor wat er momenteel gaande is in de wereld, maar hoopt dat hij toch de kans krijgt om over twee weken voor de wereldtitel te strijden: „Ik keur oorlog sowieso af. Ik ben er fel tegenstander van en wat er in Oekraïne gebeurt is niet oké. Vanuit een sportief standpunt wil ik natuurlijk graag dat het gewoon doorgaat. Ik heb nog iets recht te zetten tegen hem, want hij heeft negen jaar geleden van mij gewonnen. Ik kan mijn revanche nemen en ik kan wereldkampioen worden. Gezien de wereldsituatie snap ik echter dat het niet door zou kunnen gaan.”

Tavares denkt dat het niet lang meer duurt voordat er knopen doorgehakt worden: „Ik heb erg goed contact met Glory over de situatie. Zij houden mij op de hoogte en ze gaan met een oplossing komen. De Belgische overheid, want het gevecht is in Hasselt, zou ook nog een rol kunnen spelen. Ze gaan sowieso met een statement komen, dat weet ik wel. Ik denk dat er begin volgende week een besluit genomen is.”

Ondertussen wordt er op de achtergrond hard gewerkt aan een plan B. Er is een zoektocht gestart naar een vervangende tegenstander voor Tavares. Voorlopig staan er echter weinig vechters te springen om het tegen Tavares op te nemen. Desondanks heeft de 30-jarige kickbokser goede hoop dat hij op 19 maart gewoon in de ring staat: „Binnen mijn gewicht is er op korte termijn niemand beschikbaar. Niemand wil tegen me vechten, dus dat wordt lastig. Toch heb ik wel vertrouwen in Glory en dat ík in ieder geval zal vechten 19 maart.”

Als Vakhitov langere tijd niet mag vechten, dan staat Glory voor een lastige beslissing. Hoelang mag de Rus zijn titel behouden, zonder deze te verdedigen? Volgens Tavares ligt deze deadline op een jaar: „Binnen Glory is het zo dat de titel vacant wordt gesteld als je die een jaar lang niet kan verdedigen. Glory zal dat moeten beslissen, want daar ga ik niet over. Ik houd het wel goed in de gaten natuurlijk, want je wil echt voor de titel véchten.”

Gelukkig voor Tavares is er een tussenoplossing mogelijk, waardoor het belang van het gevecht op 19 maart groot blijft, zonder dat Tavares tegen Vakhitov vecht. „Het zou kunnen dat het gevecht voor een interim-titel is, omdat de kampioen zijn titel langere tijd niet kan verdedigen. Dan wordt er een interim-kampioen aangesteld, zodat we tegen elkaar kunnen strijden voor de titel zodra hij weer mag vechten.”

Voorlopig lijkt de kans dat er 19 maart om de titel gestreden wordt klein, maar Tavares blijft optimistisch: „Glory is bezig met een plan B en dat moet ook wel gezien de wereldsituatie. Ik heb aangegeven dat ik gewoon graag zou willen vechten. Het is een lange voorbereiding geweest, dus ik zou het heel jammer als mijn partij niet doorgaat door iets dat buiten mijn macht ligt. Dat klinkt misschien egoïstisch, maar het is een kans die je niet heel vaak in je carrière gaat krijgen.”