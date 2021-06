‘Gevecht tegen Oleksandr Usyk kan bokscarrière Anthony Joshua schaden’

Eddie Hearn doet een zorgwekkende bekentenis over Anthony Joshua’s komende wedstrijd tegen Oleksandr Usyk. De bekende promotor en manager van Joshua zegt dat ontbreken van scherpte in de strijd nadelig kan zijn voor zijn verdere toekomst als bokser.

Zwaargewichtkampioen Joshua keert terug naar de ring om het op te nemen tegen verplichte uitdager Usyk. Nadat zijn gevecht met Tyson Fury mislukte, beval de WBO de Brit om zijn afspraken na te komen. Zijn promotor Hearn heeft echter een verrassende bekentenis gedaan over het gevecht.

Geruchten wijzen op een evenement op 25 september in het Tottenham Hotspur Stadium in het Verenigd Koninkrijk. Daarom zijn de gesprekken schijnbaar snel gevorderd en kunnen we binnenkort een officiële aankondiging verwachten over de wedstrijd tussen Joshua en Usyk.

We zijn akkoord

Hearn sprak met Sky Sports en onthulde dat de twee partijen een deal hadden gesloten. Hij zei: ,,We hebben allebei de WBO beantwoord, ikzelf en Alex Krassyuk (Usyk’s promotor, red.). Voorwaarden zijn overeengekomen. Het aanbod dat we hen hebben gedaan is geaccepteerd. Dat gaan we nu op papier zetten.”

Hieropvolgend deed Hearn echter een zorgwekkende bekentenis. ,,Dit is een gevecht dat de carrière van Joshua kan laten ontsporen als hij er niet compleet 100 procent is. Joshua moet meedogenloos zijn. “ Hearn bedoelt dat Joshua net zo meedogenloos moest zijn als Derek Chisora ​​was in het laatste gevecht tegen Usyk, maar met meer ‘inzet en scherpte’.

De promotor is van mening dat als Joshua verliest van Usyk, zijn carrière beschadigd zal worden en een lange weg terug naar de top in zal luiden. De Brits kampioen kreeg de afgelopen periode flink wat kritiek te verwerken, zag ook Hearn. ,,Joshua krijgt veel kritiek over zijn boksvaardigheid. Critici beweren dat Usyk’s superieure gevechts-IQ hem een ​​voorsprong zal geven. Alleen de tijd zal leren of de kampioen kan bewijzen dat ze ongelijk hebben.’’