Gewonde Conor McGregor beledigt vrouw Poirier tot op het bot en krijgt middelvinger bij verlaten zaal

Conor McGregor leed afgelopen nacht bij zijn terugkeer in de octagon een buitengewoon pijnlijke nederlaag tegen Dustin Poirier. De Ierse kooivechter brak al in de eerste ronde zijn scheenbeen en moest daardoor noodgedwongen de strijd staken, al weerhield hem dat er niet van om zijn rivaal tot op het bot te beledigen. Of beter gezegd: diens vrouw.

Het bloed van McGregor begon te koken toen hij liggend op de grond zag dat Poirier, van wie hij ook in januari al had verloren, hem belachelijk maakte door zijn vaste zegegebaar te kopiëren. Daarnaast was hij het niet eens met de analyse die Poirier gaf over de uitermate korte partij, waarin McGregor weinig tegenstand kon bieden.

,,Ik sloeg zijn hoofd er bijna af en bewerkte ook flink zijn been. Als we dit buiten moeten afhandelen, dan is dat maar zo. Het kan me geen moer schelen”, brieste McGregor, om het vervolgens over een andere boeg te gooien: ,,Je vrouw stuurt me privéberichtjes. Hey baby, stuur me nog eens iets, dan spreek ik je later. Ik ben straks op de afterparty in de Wynn nachtclub. Jij kleine hoer.” De vrouw van Poirier pikte het niet en kwam de octagon in om haar middelvinger naar McGregor op te steken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Een paar dagen voor het gevecht had McGregor zich al eens uitgelaten over Jolie Poirier. Hij plaatste een screenshot van een berichtverzoek dat de vrouw hem zou hebben gestuurd. Toen hij over Poirier sprak op de persconferentie vooraf, noemde hij hem “Jolie’s vrouw”.

Respect

Het respect dat Poirier had voor zijn Ierse rivaal is inmiddels volledig verdwenen, liet de Amerikaan op de persconferentie na afloop weten. Niet alleen de beledigingen aan zijn vrouw waren hem in het verkeerde keelgat geschoten, maar ook de dreigende taal in aanloop naar het gevecht. Zo had ‘The Notorious’ gezegd dat hij ervoor zou zorgen dat Poirier in een kist het strijdtoneel zou verlaten.

,,Moord zijn geen dingen waar je grappen over maakt. Zo praat je niet over mensen”, zei de 32-jarige vechter. ,,Ik hoopt dat hij veilig thuiskomst bij zijn mooie gezin. Maar weet je: deze man is een dirtbag. Karma is geen bitch, het is een spiegel.”

Ook UFC-baas Dana White veroordeelde de opmerkingen van de voormalig wereldkampioen in het verder- en lichtgewicht. ,,Laat de families en vrouwen van mensen er alsjeblieft erbuiten. Familie heeft hier niks mee te maken. Dit moet hij niet doen.” Van een afterparty was voor McGregor sowieso geen sprake. Hij ging direct naar het ziekenhuis en werd zondagochtend al geopereerd.

Bekijk hier het hele gevecht tussen Poirier en McGregor.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.