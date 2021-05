Glory 78: De terugkeer van Rico Verhoeven z'n rivaal Tarik Khbabez

Het Nederlandse publiek maakte afgelopen januari kennis met Khbabez en zijn doorzettingsvermogen. Het zwaargewicht deed mee aan het vierman toernooi en belandde in de finale tegenover Glory kampioen Verhoeven. Khbabez ging de wedstrijd in met een zwaar geblesseerde hand en liep tegen een verlies aan.

Badr Hari

In Plazibat treft Khbabez een stevige tegenstander die net als de Nederlands-Marokkaanse topvechter in het vierman toernooi te zien was. Naast Khbabez zal ook Mohamed Mezouari zijn terugkeer maken. De vechter die bekend is bij de kickboks fans onder de naam ‘Hamicha’, heeft recentelijk zijn contract verlengd met Glory voor de weltergewicht divisie.



Eerder maakte Glory bekend dat Badr Hari de headliner zal verzorgen op het het evenement, hij zal de Pool Arkadiusz Wrzosek tegenover zich zien. Verwacht wordt dat Badr die gevaarlijker dan ooit is zijn weg terug wil vechten naar een titelkans. De kans is groot dat Badr op zijn weg naar de troon Khbabez zou kunnen treffen die zich ook ten doel heeft gesteld om Verhoeven van de troon te stoten.