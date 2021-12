GLORY beloont Rico Verhoeven én wereldtitelgevecht tegen Jamal Ben Saddik met prijs

Rico Verhoeven is door kickboksorganisatie GLORY verkozen tot ‘2021 Fighter of the Year’. Zijn wereldtitelgevecht tegen Jamal Ben Saddik is bovendien verkozen tot ‘Fight of the Year’. ,,Ik vind het geweldig dat mensen zo enthousiast zijn over dit gevecht, maar ik wil er zelf ook een goed gevoel aan over houden.”

Verhoeven krijgt zijn titel na een zege op het viermans zwaargewichttoernooi tegen Hesdy Gerges en Tarik Khbabez en natuurlijk de zege in oktober op Jamal Ben Saddik tijdens het wereldtitelgevecht in een kolkende Gelredome. In dat gevecht ging Verhoeven zelf ook tegen de grond én vocht hij met een bebloed oog verder. Uiteindelijk won de Nederlander via een technische knock-out.

Verhoeven kijkt met gemengde gevoelens terug op zijn wereldtitelgevecht: ,,Het is moeilijk om tevreden te zijn, omdat Dennis (Krauweel, zijn trainer, red.) en ik naar alle details kijken. Het was geweldig om te horen dat iedereen weggeblazen was door het gevecht. Reacties zoals: ‘Hoe heb je met één oog gevochten? En met dat bloed overal’, dus ja, het gevecht was van een ander level.", aldus The King of Kickboxing, die wel begrijpt dat het gevecht is verkozen tot ‘Fight of the Year’.”

Remy Bonjasky

In onze eindejaarsserie keken we het gevecht van Rico Verhoeven tegen Jamal Ben Saddik terug met Remy Bonjasky. ,,De heroïek waarover werd geschreven na dit gevecht, vind ik een beetje overdreven.” Lees hier wat Bonjasky verder te zeggen had over het gevecht dat is verkozen tot ‘Fight of the Year'.

,,Na het gevecht wel duizend keer teruggekeken te hebben, kan ik nu beter begrijpen wat de mensen hebben gezien en waarom ze denken: ‘Dit was het gevecht van het jaar! Het was bizar!’, want het leek echt op een Rocky Balboa-gevecht. Op dat moment, toen je mijn oog zag, het bloed overal en ik neerging, waren alle kansen tegen mij. De kansen waren in het voordeel van Jamal. Dat is the fight game", aldus Verhoeven op de website van GLORY.

KO of the Year

Eerder werd al de prijs voor KO of the Year uitgereikt. Arkadiusz Wrzosek viel in de prijzen met zijn KO in het gevecht met Badr Hari. ,,Badrs stoten waren sterk en dodelijk, maar niet sterk of dodelijk genoeg voor mij. Wanneer GLORY wil dat er een rematch komt, dan vecht ik opnieuw tegen hem. Geen probleem", aldus de Pool over zijn headkick die ervoor zorgde dat Hari neerging.

Na de knock-out tegen Hari zou de Pool graag eens tegen Verhoeven vechten: ,,Ik heb veel ideeën over hoe ik hem kan verslaan, maar ik moet een goed gameplan maken met mijn coaches. Voor Rico heb ik de beste voorbereiding van mijn leven nodig. Hij is een taaie tegenstander, maar het is de zwaargewicht divisie. Ik kan vijf ronden verliezen, maar ik kan hem nog steeds knock-out slaan met één stoot op het einde.”

