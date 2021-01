Glory-debutant Tarik Khbabez zet zwaargewicht divisie op scherp: ‘Slopen en de titel pakken’

In een interview met Vechtsport Info sprak Khbabez over zijn ambities binnen Glory. De doorgewinterde vechter die bij diverse grote organisaties in de ring stond, gaat voor het hoogste. Khbabez die al een wereldtitel op zak heeft van de Super Combat organisatie, stond de afgelopen twee jaar bij ONE championship uit Azië in de ring.

De Aziatische organisatie had de Nederlands-Marokkaanse vechter niet veel meer te bieden. Glory deed Khbabez een aanbod welke hij niet kon afslaan. ,,Glory deed mij een interessant aanbod waarmee ik er stukken op vooruit ging. Bovendien had ik iedereen in de zwaargewicht divisie bij ONE al eens tegenover mij gehad. Het was mij niet helemaal duidelijk wat ONE met de divisie voor ogen had. En het vechten in eigen land was ook onderdeel van mijn keuze”, zegt Khbabez.

De vechter tekende voor minimaal zes gevechten waar hij gebruik van wil maken om wereldkampioen te worden: ,,Het doel is om uiteindelijk kampioen te worden. Het maakt niet uit wie de titel heeft, maar ik kom om hem te pakken.”

Keiharde knokker

Khbabez staat bekend als een keiharde vechter die zijn tegenstanders langzaam afbreekt, of voor de keiharde knock-out gaat. Zo zal zijn gevecht ook gaan tegen Antonio Plazibat eind deze maand. Erg druk maakt Khbabez zich niet over zijn tegenstander. ,,Eerlijk gezegd heb ik mij nooit verdiept in hem. Ik moet zeggen dat hij mij pas opviel toen ik zag dat hij met Badr (Hari. red.) traint. En Natuurlijk zijn gevecht in het 4-man toernooi afgelopen december. Ik laat dat soort zaken altijd aan mijn trainer (Maik Polanen. red) over. Ik ben altijd klaar om te slopen maakt mij niet uit tegen wie.”

Nog meer debutanten

Naast Khbabez maken nog een aantal vechters hun debuut in de Glory zwaargewicht divisie, in de vorm van Raul Catinas, Martin Pacas. Het evenement welke word aangevoerd door het titelgevecht tussen regerend wereldkampioen Rico Verhoeven en Jamal Ben Saddik, bevat nog 3 titelgevechten. Voor Glory is dit het grootste evenement tot nu toe.