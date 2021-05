GLORY heeft programma rond voor evenement in Rotterdam: naast Badr ook Tavares in actie

Naast Levi Rigters, die het in een zwaargewichtgevecht opneemt tegen Tomas Mozny, verdedigt ook Luis Tavares de Nederlandse vlag. Tavares neemt het in de lichtgewichtklasse (tot 95 kilo) op tegen de Litouwse Sergej Maslobojev. GLORY 78 zal te zien zijn via het pay-per-view -systeem. Bovendien wordt er gekeken naar mogelijkheden om een deel van Ahoy te vullen met publiek. Daarover wordt later meer bekend.

Het volledige programma

Badr Hari (MOR) vs Arkadiusz Wrzosek (POL) - Zwaargewichtgevecht

Alex Pereira (BRA) (C) vs Artem Vakhitov (RUS) - Onbetwist licht/zwaargewicht-wereldtitelgevecht

Donovan Wisse (SUR) vs. Yousri Belgaroui (TUN) - Onbetwist middengewicht-wereldtitelgevecht

Tyjani Beztati (MOR) vs. Elvis Gashi (ALB) - Onbetwist lichtgewicht-wereldtitelgevecht

Tarik Khbabez (MOR) vs. Antonio Plazibat (HRV) - Zwaargewichtgevecht

Levi Rigters (NED) vs Tomas Mozny (SLO) - Zwaargewichtgevecht

Nordine Mahieddine (FRA) vs. Raul Catinas (ROM) - Zwaargewicht gevecht

Luis Tavares (NED) vs Sergej Maslobojev (LTU) - Licht/zwaargewichtgevecht

Hamicha (MOR) vs. Dmitry Menshikov (RUS) - Weltergewicht-gevecht

Itay Gershon (ISR) vs Guerric Billet (FRA) - Lichtgewicht-gevecht