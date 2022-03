Glory likt wonden na ontspoorde avond: ‘Betreuren dat er mensen onveilig gedrag vertoonden’

Glory 80 in Hasselt had een feest moeten worden voor liefhebbers van kickboksen, maar liep volledig uit de hand. Fans van Badr Hari en Arkadiusz Wrzosek zochten de confrontatie met elkaar en gooiden met stoeltjes. ,,We betreuren het enorm dat het evenement gestaakt is omdat mensen gevaarlijk gedrag vertonen”, laat Glory in een kort statement weten.