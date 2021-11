Glory’s Cédric Doumbé imponeert met een knock-outzege tijdens MMA-debuut

Oscar De La Hoya (48) biedt Floyd Mayweather 100 miljoen dollar voor herkansing

Oscar de la Hoya heeft opgeroepen tot een herkansing tegen de 44-jarige Floyd Mayweather. Beide bokslegendes stonden in 2007 tegenover elkaar in een bokswedstrijd die Mayweather won. De La Hoya wil veertien jaar later graag revanche nemen.

