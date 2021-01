Groenhart als derde Nederlander bij GLORY 77

Groenhart, geboren in Amsterdam, vecht in het weltergewicht tegen de Franse titelhouder Cédric Doumbé. Het is een van de vier titelgevechten die avond in Ahoy. Het wereldtitelgevecht in het zwaargewicht tussen Rico Verhoeven en Jamal Ben Saddik is het hoofdgevecht van GLORY 77. De Nederlander Luis Tavares vecht tegen Donegi Abena uit Suriname.

Alex Pereira kan geschiedenis schrijven tijdens zijn gevecht in het lichtzwaargewicht met de Russische Artem Vakhitov. De Braziliaan is al de titelhouder in het middengewicht, maar is bij winst de eerste kickbokser bij GLORY die kampioen is in twee gewichtsklassen. Zijn zus Aline Pereira vecht tegen de Amerikaanse Tiffany van Soest om de wereldtitel in bantamgewicht bij de vrouwen.