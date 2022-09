Grootste bokskampioen ooit ‘Beast from the East’ geeft gehoor aan oproep om te vechten in Oekraïne

OORLOG OEKRAÏNE LIVE | Poetin in annexatie-speech: De broeders en zusters in Oekraïne zijn deel van ons volk

In Rusland houdt president Poetin een speech, waarin hij de annexatie van de vier Oekraïense gebieden Loehansk, Donetsk, Cherson en Zaporizja aankondigt. Ook haalt hij hard uit naar het Westen, dat uit zou zijn op de vernietiging van Rusland. De rest van de wereld kijkt met spanning mee. Poetin gaat onder andere aankondigen dat hij ook de delen van Donetsk en Loehansk erkent als Russisch die niet in Russische handen zijn. Volg hier het nieuws over de ontwikkelingen in Oekraïne.

14:50