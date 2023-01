Heibel tussen Ben Saddik en Glory: ‘The Goliath’ blijkt geschorst en zet kickboksorganisatie onder druk

De 32-jarige Ben Saddik kwam in augustus 2022 voor het laatst in actie, toen hij op knock-out won van Benny Adegbuyi. Sindsdien werd het stil rondom ‘The Goliath’ en nu blijkt waarom. Volgens Glory is hij sinds die zege op Adegbuyi geschorst vanwege een onderzoek naar een overtreding van de regels van de organisatie. ,,Er is een juryproces aan de gang en zodra de resultaten definitief zijn, zullen we weten of hij snel terug zal zijn in de Glory-ring of niet.”