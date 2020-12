Het mysterie Badr Hari: 'Badr is een goede gast, al is het beeld rondom hem heel anders’

Door Tim Reedijk



Badr Hari laat er geen twijfel over bestaan: zijn uiterst indrukwekkende totaal van 92 knock-outs in het kickboksen wordt vanavond in Rotterdam opgeschroefd naar 93. Zijn tegenstander is de Roemeen Benjamin Adegbuyi (35), die een plek hoger staat op de zwaargewichtranglijst van Glory. Ga maar niet naar het toilet, waarschuwde de goedgemutste Hari gisteren, want als je terugkomt is het gevecht al voorbij. En: ,,Je kunt Real Madrid natuurlijk niet met SC Heerenveen vergelijken.”