Holyfield (58) treft McBride (47) op 5 juni

Eersel ontsnapt aan gele kaart na trappen in het kruis, en houdt wereldti­tel

20 maart Regian Eersel heeft gisteren in het Singapore Indoor Stadium met succes zijn ONE Championship-lichtgewichttitel verdedigd tegen Mustapha Haida. Eersel kreeg flinke tegenstand van Haida maar wist uiteindelijk via unanieme beslissing de winst op zijn naam te zetten.