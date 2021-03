Holzken gooit olie op het vuur: ‘Mijn tegenstander overleeft de eerste ronde niet’

video UFC-kampioen Kamaru Usman behoudt titel in recordbre­kend gevecht

14 februari Kamaru Usman verdedigde vandaag met succes zijn UFC-weltergewicht titel tegen Gilbert Burns. Het gevecht in Las Vegas had een emotionele lading. Zowel Usman als Burns maakte in het verleden deel uit van het zelfde team. Na afloop vlogen ze elkaar troostend in de armen.