Ilias Ennahachi maakt indruk met snelle knock-out bij One FC in Bangkok

Ennahachi, die opgroeide in de Utrechtse wijk Hoograven en vecht onder de Marokkaanse vlag, is de voormalige One-kampioen in het kickboksen bij de vlieggewichten. Hij stelde de titel vorige maand vacant nadat zijn team het onmogelijk achtte om gehydrateerd het vereiste gewicht te behalen.

Ennahachi vocht daarom vandaag zijn eerste partij in een zwaardere gewichtsklasse, het bantamgewicht. Dat was direct een doorslaand succes. Hij heeft alle vier partijen bij One, een zeer grote vechtsportorganisatie in Azië, winnend afgesloten. Ennahachi traint bij SB Gym in Utrecht onder trainer Said El Badaoui.