Jairzinho Rozenstruik lijdt pijnlijke nederlaag, Battle steelt de show met KO na 14 seconden

Jairzinho Rozenstruik heeft een zware nederlaag geleden in de hoofdpartij van UFC Charlotte, North Carolina. De Surinaamse MMA-vechter moest al in de eerste ronde aftikken na een verwurging van Jailton Almeida. Door het debacle behoort ‘Bigi Boy’ hoogstwaarschijnlijk niet langer tot de top-10 van de zwaargewicht divisie.

De partij tussen Rozenstruik en Almeida was er een tussen twee uitersten. De eerstgenoemde maakte furore binnen de kickbokswereld, terwijl de Braziliaanse vechter een zwarte band BJJ (Braziliaans Jiu Jitsu) bezit. Hoewel de Surinamer er bij gebaat was om het gevecht staande te houden, lag hij al na een halve minuut worstelend op het canvas met zijn tegenstander.

Vanaf dat moment ging het bergafwaarts voor Rozenstuik. Ruim drie minutenlang delfde hij het onderspit tegen Almeida, die nog ongeslagen is binnen de UFC. Toen de BJJ-specialist eenmaal zat vastgeplakt op de rug van Rozenstruik, beëindigde hij het gevecht al snel via een Rear Naked Choke. Als komende week de UFC-ranglijst is bijgewerkt, zal blijken of Bigi Boy de deceptie moet bekopen met een plek buiten de top-10.

Snelste knockout van het jaar

In het voorprogramma van de UFC Fight Night gooide Bryan Battle hoge ogen. De Amerikaan - die voor het eerst in zijn geboortestad vocht als professional - had aan veertien seconden genoeg tegen Gabe Green. De 30-jarige MMA-artiest probeerde zijn opponent te verrassen met een hinderlaag van stoten en trappen, waarna Battle de partij met een bekeken rechterhoek afmaakte.

Overige uitslagen:

• Johnny Walker verslaat Anthony Smith op KO, ronde 2

• Ian Garry verslaat Daniel Rodriguez op TKO, ronde 1

• Carlos Ulberg verslaat Ihor Potieria op TKO, ronde 1

• Alex Morono verslaat Tim Means via submission, ronde 2

• Matt Brown verslaat Court McGee op KO, ronde 1

• Karl Williams verslaat Chase Sherman via jurybesluit

• Douglas Silva de Andrade verslaat Cody Stamann via jurybesluit

• Mandy Böhm verslaat Ji Yeon Kim via jurybesluit

• Tainara Lisboa verslaat Jessica-Rose Clark via submission, ronde 3