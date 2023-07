Jamey (28) is geneeskundestudent die, als MMA-vechter, letsel wil toebrengen

,,Aan de ene kant studeer ik geneeskunde om mensen te genezen, aan de andere kant ben ik bezig met het toebrengen van letsel.” Was getekend, Jamey Blaauboer (28). Bijna al haar tijd gaat op aan enerzijds haar coschappen en anderzijds het werken aan een professionele MMA (mixed martial arts)-carrière. Morgen debuteert ze in de Amsterdamse Westergasfabriek in de Levels Fight League.