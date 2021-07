Jorina Baars krijgt herkansing op wereldtitel: ‘Ik ben super gemotiveerd’

Jorina Baars zal op zondag 22 augustus in het Schotse Glasgow de strijd aangaan met de Engelse Claire Clements. De Nederlandse is er op gebrand haar vacant gestelde Lion Fight weltergewicht titel te heroveren.

Als een van Nederlands meest geduchte vrouwelijke vechters staat Baars bekend om haar hardheid in de ring. De kickbokser en Muaythai-vechter is een van de weinigen die er ooit in slaagde de beruchte Cris Cyborg te verslaan. Cyborg, die na haar clash met Baars bekend werd als kampioen bij de UFC en Bellator, kreeg er destijds (2014) flink van langs.

Baars stond bij grote organisaties in de ring en vocht haar meest recente wedstrijd bij de grootste vechtsportorganisatie van Azië, ONE championship. In een interview met Vechtsport Info gisteren zegt Baars super gemotiveerd en bovenal fit te zijn. ,,Ik heb sinds november 2019 niet meer gevochten. En begin dit jaar hoorde ik dat ik waarschijnlijk in mei zou vechten. Dit werd laten juli en nu eindelijk officieel augustus. Dat ik scherper en fitter ben dan ooit tevoren komt doordat ik ben blijven trainen en in wedstrijdritme wilde blijven”, aldus Baars.

Titel vacant

Lion Fight stelde de wereldtitel van Baars vacant doordat de Noord-Hollandse deze sinds 2019 niet kon verdedigen. Daarvoor verdedigde ze haar titel drie keer met succes. Nu daagt Clements haar uit in een poging de titel te bemachtigen. Clements behaalde indrukwekkende overwinningen in 2019 en is een vechter die niet te onderschatten is.

Baars is ervan overtuigd dat de titel weer naar ons land komt. ,,Ik ben fitter en sterker dan ooit. Super gemotiveerd om die titel terug naar Nederland te brengen”, aldus Baars, die niet kan wachten om de ring weer in te gaan. ,,Een vechter wil vechten, dat is ons vak. Te lang stilzitten is niet wat in mijn DNA zit.