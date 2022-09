Juul Franssen stopt met judo: ‘Ik wil mijn eigen geluk niet meer in de weg staan’

Column Remy Bonjasky | Iets te drinken halen als de vrouwen aan de beurt zijn, dat is niet meer zo

In zijn tweewekelijkse column neemt voormalig kickbokskampioen Remy Bonjasky de ontwikkelingen rondom vrouwen in de vechtsport onder de loep. Hij genoot van Amanda Nunes tegen Julianna Pena in de UFC en ziet dat vrouwenwedstrijden niet langer het moment zijn om een glas drinken te gaan halen.

3 augustus