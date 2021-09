Khbabez vol vertrouwen na gevecht met Verhoeven: 'Ik heb veel hardere partijen gehad’

In het kielzog van de gevestigde orde bouwt Tarik Khbabez (29) aan zijn status binnen de zwaargewichtdivisie van Glory. Morgen moet de Marokkaans-Nederlandse kickbokser voorbij de Kroaat Antonio Plazibat zien te komen. Van Rico Verhoeven was hij niet heel erg onder de indruk. ,,Ik heb me kunnen meten aan zijn niveau en ik weet dat ik veel hardere partijen heb gehad.”

Door Tim Reedijk



,,Let’s see who’s crazier.”



Dat waren de woorden van Antonio Plazibat op een persconferentie onlangs. De Kroaat probeert zich te profileren als een doorgedraaide wildebras binnen de ring. Maar ook Tarik ‘The Tank’ Khbabez is een bijzonder agressief bijtertje. Hij werd voor het grote publiek bekend bij het vorige Glory-evenement, waarin hij het in het viermanstoernooi tot de finale schopte. Toen was Rico Verhoeven te sterk, die een makkelijke halve finale had gehad. Khbabez was al aangedaan door een uitputtingsslag tegen Levi Rigters in de halve finale en moest uiteindelijk opgeven in de finale met een handblessure.

Volledig scherm Tarik Khbabez © Frank Jansen

Die partij veranderde desondanks wel Khbabez’ vechtersleven. Hij wekte met zijn aanvallende stijl veel sympathie van het publiek op. ,,Het was mijn eerste gevecht in lange tijd op Nederlandse bodem. Omdat ik hier terug ben, heb ik er veel meer fans bij en is er een hoop veranderd. Mijn motivatie is nu ook tien keer hoger. Ik wil de beste zijn en de wereld laten zien dat ik de beste ben.”

Volledig scherm Rico Verhoeven en Tarik Khbabez tijdens de finale van Glory 77. © ANP

Zijn gevecht met Verhoeven gaf hem vertrouwen. ,,Het was lekker om even een ronde tegen hem te vechten, al kon ik helaas de wedstrijd niet afmaken. Het was wel lekker om even te voelen: oke, dit is dus de grote Rico. Ik weet na dat gevecht in elk geval zeker dat ik een kans maak als ik honderd procent fit ben. Ik heb me kunnen meten aan zijn niveau en ik weet dat ik veel hardere partijen heb gehad.”

Quote Ik kom niet om op punten te vechten, ik kom om te knokken Tarik Khbabez

Khbabez zei het al eerder in een groot interview in deze krant: hij wil niet meer terug naar waar hij vandaan kwam. ,,Weet je, alle wedstrijden zijn belangrijk voor me. Ik krijg al bijna kippenvel als ik aan morgen denk. Het zijn allemaal hoge treeën die je moet nemen en als je wint, kom je hoger. Aan verliezen moet ik niet denken: dan moet je achteraan aansluiten en dat wil je niet. Ik wil alleen maar groeien. Ik kom niet om op punten te vechten, ik kom om te knokken. En als ik win, waar we vanuit gaan, dan kom ik zeker een stapje dichter bij de titel. Dan ga ik kijken wat ze op 23 oktober (Glory 79, het volgende evenement, red.) gaan doen. Dan ga ik even aankloppen, honderd procent.”