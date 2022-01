Kickboksorganisatie Glory slaat nieuwe weg in: ‘Er zijn zoveel goede, onbekende vechters’

Glory werkt in eerste instantie samen met het Europese Enfusion en met Rise uit Japan. Enfusion staat bekend als een organisatie waar veel talent wordt klaargestoomd voor Glory, zoals Levi Rigters en Donovan Wisse. Rise is groot in Japan en heeft met Tenshin Nasukawa een fenomeen in huis. Inzet van Glory is om met veel meer partijen samen te werken en inmiddels wordt er gesproken met vechtsportorganisaties in de Verenigde Staten en Brazilië.

De aankondiging levert veel gespeculeer en gefantaseer op sociale media op. Boven alles valt het enthousiasme op. Want als organisaties geen drempel meer vormen voor match-ups, kan in theorie iedereen tegen elkaar in de ring stappen. Ook vechtsportlegende Badr Hari, nog altijd actief voor Glory, is enthousiast. ,,Eindelijk. Dit is iets dat jaren geleden had moeten gebeuren maar niemand kon het regelen. Glory heeft het laten gebeuren.”

Quote Promotors verdienen geld aan dezelfde namen en zo krijgen nieuwe namen de kans niet Thom Harinck

In het voorjaar wordt het eerste evenement van Glory Rivals al verwacht. De vraag is wat we te zien gaan krijgen. Voormalig kickbokstrainer Thom Harinck herkent het concept dat Glory nu opzet. Hijzelf bivakkeert al een leven lang in de vechtsporten, experimenteerde met vele stijlen en ontwikkelde zelfs een eigen stijl (chakuriki). ,,Ik ben altijd voorstander van dit soort acties geweest”, vertelt Harinck. ,,Er zijn zoveel goede, onbekende vechters. Uiteindelijk komen de grote namen altijd in een cirkeltje tegen elkaar uit, dat zie je ook bij Glory. Promotors verdienen geld aan dezelfde namen en zo krijgen nieuwe namen de kans niet. Dit concept, mits goed uitgevoerd, kan vragen beantwoorden als wie nu eigenlijk écht de beste van de wereld is. Zoals ook boksorganisaties vaak de ene kampioen tegen de ander laten vechten.”

Glory zegt open te staan voor ‘elke MMA-, boks- of kickboksorganisatie’. Dat betekent in theorie dat er ook meerdere takken van sport kunnen terugkomen op een evenement. Dat vergt wel een goede voorbereiding, vindt Harinck. ,,Stel dat je Rico Verhoeven koppelt aan een UFC’er, hoe gaat dat eruitzien? Want als er wordt gekickbokst, heeft een UFC’er geen kans. Andersom wordt het voor Verhoeven heel lastig als hij opeens MMA (mixed martial arts, red.) moet gaan uitvoeren. Rico heeft ook aangegeven eens tegen bokser Tyson Fury uit te willen komen, maar welk spel wordt er dan gespeeld?”

Nu zal zeker in het begin nog niet met uithangborden als Verhoeven worden geëxperimenteerd. ,,Maar”, zegt Harinck. ,,Het is wel mooi dat Tenshin tegen een topper uit Brazilië of Europa kan uitkomen, dat is een pluspunt. Maar het is te hopen dat het niet om één grote partij gaat en dat dit idee in de breedte wordt uitgevoerd. En dan niet met stuntwedstrijden zoals Muhammad Ali die ooit vocht in Japan tegen worstelaar Antonio Inoki, want hoe goed hij ook was, op de grond was het niks en met low-kicks wist hij geen raad. Dat moet je niet willen.”

