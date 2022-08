Kickbokstalent Michael wil debuut bij Glory opdragen aan pas overleden vriend: ‘Met z’n tweeën in de ring’

Column Column Remy Bonjasky | Sponsor die eenmalig uitkeert? Dan moet er meteen een auto of ‘klokkie’ komen

In zijn tweewekelijkse column bespreekt voormalig kickbokskampioen Remy Bonjasky de zomerperiode in de vechtsport. Hoe ziet een ‘zomerstop’ eruit, hoe verdienen vechters bij en wat is de rol van sponsors?

22 juli