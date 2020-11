Kijk nu exclusief naar de rentree van bokslegende Mike Tyson

De rentree van Mike Tyson (54) is vanaf nu live, exclusief en gratis te zien op deze site. De bokslegende komt vanochtend vroeg in de ring tegen Roy Jones junior, zijn eerste partij in vijftien jaar.

Het gevecht zal plaatsvinden in het in het Staples Center in Los Angeles. Het gevecht is onderdeel van een groter gala en vindt plaats tussen 03.00 uur en 06.00 uur. Alle gevechten zullen live te volgen zijn via onze site en app, de verwachting is dat Tyson rond 05.30 uur in de ring stapt.

Waar kun je de livestream bekijken?

Het gevecht zal in Nederland gratis en exclusief te volgen zijn via onze site en app via ad.nl/miketyson als je bent ingelogd. Nog geen account? Hier maak je een account aan. Na afloop kun je ook de samenvatting en hoogtepunten bekijken via deze link.

Rentree na vijftien jaar

Tyson stopte in 2005 met professioneel boksen en geldt als een van de beste vuistvechters aller tijden. Hij had de wereldtitels van de WBA, WBC en IBF in bezit en wist ze ook nog te prolongeren. Hij was ooit wereldnieuws toen hij een stuk van het oor van tegenstander Evander Holyfield afbeet. Tyson zat ook jarenlang in de gevangenis vanwege verkrachting. Hij is inmiddels weer serieus in training en mikt op een spectaculaire terugkeer. Jones jr. is eveneens meervoudig wereldkampioen, eerst in het licht zwaargewicht en later ook in het zwaargewicht.

Volledig scherm Rentree Mike Tyson is te zien op onze site en app © ADR Nieuwsmedia