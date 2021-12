Kijk nu live boksen | Aftellen naar clash tussen YouTube-ster Jake Paul en Tyron Woodley

Het is voor de tweede keer dat de 24-jarige Amerikaanse YouTube-ster Paul met zijn 39-jarige landgenoot het gevecht aangaat. Eerder dit jaar in augustus werd hij nipt door de jury als winnaar uitgeroepen. Woodley is gebrand op revanche, maar Paul klonk in zijn vooruitblik zelfverzekerd. ,,Berg je maar voor wat er nu gaat komen. Wees erbij, anders mis je een van de grootste gevechten ooit.’’



Wat kunt u van ons verwachten?

Vanaf 03.00 uur zenden we live het volledige programma vanuit Amerika uit. Zo staan er voorafgaand aan de grote clash eerst nog diverse andere bokspartijen op de rol. De verwachting is dat Paul en Woodley rond 06.00 uur in de ochtend hun opwachting maken. Mis niets, stem hierboven af op onze exclusieve livestream.



Dit is het programma

• Liam Paro versus Yomar Alamo (superlichtgewicht)

• J’Leon Love versus Marcus Oliveira (cruisergewicht)

• Deron Williams versus Frank Gore (zwaargewicht)

• Anthony Taylor versus Chris Avila (supermiddengewicht)

• Amanda Serrano versus Miriam Gutierrez (lichtgewicht)

• Jake Paul versus Tyron Woodley (cruisergewicht)