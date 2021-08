Kleinzoon Muhammad Ali imponeert met knock-out in eerste gevecht

Met een stevige links-rechtscombinatie liet Ali Walsh zijn tegenstander in Oklahoma al na minder dan 90 seconden wankelen. Kort nadat Weeks 8 tellen had gekregen van de scheidsrechter, sloeg de 'kleinzoon van’ opnieuw genadeloos toe. De scheids besloot hierop in te grijpen en er een einde aan te maken. Zo werd het voor Ali Walsh een profdebuut om in te lijsten. Dat zag ook moeder Rasheda Ali Walsh, de op één na oudste van de negen kinderen die bokskampioen Muhammad Ali kreeg, van dichtbij gebeuren.



,,Mijn naam legt me natuurlijk heel wat druk op, maar wat mij betreft gaat het gewoon over mijn grootvader", verklaarde de winnaar. ,,Voor het publiek is hij de beste vechter die ooit geleefd heeft en misschien wel de allergrootste persoon. Voor mij? Voor mij is hij gewoon de allerbeste opa!”



Ali Walsh tekende in juni van dit jaar zijn eerste profcontract. Dat deed hij bij promotor Bob Arum van Top Rank, die in 1966 al zijn eerste van in totaal 27 gevechten voor ‘The Greatest’ organiseerde.