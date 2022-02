‘Kroonprins’ Rigters werkt toe naar clash met Ben Saddik: ‘Maakt voor mij niet uit tegen wie ik vecht’

Over anderhalve maand begint voor Levi Rigters (26) het grootste gevecht uit zijn carrière. Tijdens Glory 80, in het Belgische Hasselt, wacht dan Jamal Ben Saddik. Rigters’ droom is om binnen twee jaar de zwaargewichttitel af te pakken van Rico Verhoeven. Om daar zicht op te houden, is winnen een absolute must.

De stakes zijn hoog voor de clash tussen Rigters en Ben Saddik bij de zwaargewichten. De Nederlander, de nummer 4 op de ranking, wil zichzelf graag neerzetten als ‘top contender’ en daarvoor is een overwinning op de Belgisch-Marokkaanse nummer 2 cruciaal. ,,Het is een volgend obstakel naar mijn doel. Die belt. In Hasselt, het hol van de leeuw, moet het gebeuren.”

Rigters weet dat hem een zware kluif wacht, op ‘vijandig’ grondgebied. Door veel vechtsportfans zal hij tegen de meer ervaren Ben Saddik niet als favoriet worden gezien. Hoe hij omgaat met de rol van underdog? ,,Daar ben ik niet zo mee bezig", aldus Rigters, die in oktober vanuit het publiek zag hoe Ben Saddik kampioen Verhoeven bijna in de touwen leek te hebben. ,,Het gaat uiteindelijk om wat er in de ring gebeurt en niet daarbuiten. De media zal Jamal als favoriet bestempelen. So be it. Voor mij blijft de druk hetzelfde en het doel idem.”

Rigters heeft inmiddels een mooi cv opgebouwd. Van zijn veertien professionele gevechten verloor hij er maar één, vorig jaar tijdens het zwaargewichttoernooi in Ahoy waaraan ook Rico Verhoeven deelnam. Zes van zijn dertien overwinningen kwamen bovendien op knock-out. ,,Elke wedstrijd heeft een ander gameplan nodig en daar zijn we op aan het hameren. Elke dag weer. Het maakt dan voor mij ook niet uit tegen wie ik vecht. Ik leg mezelf genoeg druk op, omdat iedere tegenstander een obstakel is richting mijn droom", vertelt de kickbokser uit Abcoude tegen Sportnieuws.

Volledig scherm © Pro Shots / Mischa Keemink

Over ruim zes weken is het zover en Rigters is al volop in training. ,,Ik lig op schema. Heel veel mensen geloven niet in me, maar dat deert me niet. Zolang mijn trainer maar in me gelooft en ik in mezelf geloof, weet ik dat het goed komt. Als ik zo doorga, weet ik dat ik het ga redden.”

Wanneer het hem lukt, zal hij zijn bijnaam - The Prince of Kickboxing - moeten wijzigen. ,,Ja, dan zal mijn bijnaam moeten veranderen. Dan ben je geen prins meer, maar de nieuwe koning. Dat mag je dan ook uitspreken, toch?”

In de Hasseltse Trixxo Arena zal Rigters het moeten doen zonder de steun van zijn vriendin. ,,Niet omdat ik haar er niet bij wil hebben, maar ze is dan hoogzwanger. Ze bevalt een maand na de wedstrijd. Van een tweeling, twee jongens. De volgende kroonprinsen zijn dus al onderweg. Het zorgt voor extra motivatie om de wedstrijd te winnen. Voor de jongens.”

De fight card voor Glory 80, op 19 maart in de Trixxo Arena in Hasselt, ziet er als volgt uit:



• Zwaargewicht: Arkadiusz Wrzosek - Badr Hari

• Titelgevecht licht zwaargewicht: Artem Vakhitov - Luis Tavares

• Zwaargewicht: Jamal Ben Saddik - Levi Rigters

• Titelgevecht super bantamgewicht vrouwen: Tiffany van Soest (c) - Manazo Kobayashi

|• Lichtgewicht: Guerric Billet - Nordin Ben Moh