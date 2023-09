LIVE Glory 88 | Eén minuut stilte voor slachtoffers aardbeving Marokko, Hari na jaar terug in de ring

Eén minuut stilte voor aardbevingsslachtoffers in Marokko

Voordat het spektakel losbarst, wordt er één minuut stilte gehouden voor de aardbevingsslachtoffers in Marokko. Daar was afgelopen nacht een aardbeving van 7.2 op de schaal van Richter gemeten. ,,We gaan vanavond zeker stilstaan bij dit verschrikkelijke nieuws", zei de woordvoerster van de Glory eerder zaterdag.



Volgens de woordvoerster is iedereen met zijn gedachten bij de slachtoffers. ,,Normaal is iedereen nu gefocust op de wedstrijden en zijn ze volop in de voorbereiding. Maar er is veel spanning en verdriet."