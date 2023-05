LIVE Vechtsport | Kijk hier straks naar de finalewedstrijden van de Eindhoven Box Cup

Jay Overmeer valt op bij Glory: ‘Wil uitstralen wat Rico Verhoeven uitstraalt’

Glory 84 in Rotterdam werd de avond dat frisse gezichten als Tyjani Beztati (25) en Jay Overmeer (26) zich lieten gelden met (technische) knock-outs. ,,Een fris gezicht zijn, dat is precies wat ik wil uitstralen”, aldus Overmeer, een goede vriend van Beztati. ,,We zijn twee nette jongens, voorbeelden voor de sport, net als Rico Verhoeven.”