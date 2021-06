Logan Paul slaat terug naar criticasters: ‘Hou je bek en breng me niet in diskrediet’

Veel boksliefhebbers en tal van media riepen na ‘de partij van 80 miljoen’ in Miami dat de Amerikaanse bokslegende Floyd Mayweather niet tot het uiterste was gegaan en dat van tevoren was afgesproken het in een gelijkspel te laten eindigen.



Mayweather nam het gevecht niet al te serieus. Vooral tijdens een flinke uithaal in de achtste ronde, die Paul zichtbaar deed wankelen, ving de bokslegende de YouTuber op. Mayweather kwam duidelijk een showtje weggeven en had niet de behoefte Paul te vernederen.



Die conclusie deed YouTube-ster Logan Paul pijn, zo zegt hij op zijn Instastory. ,,Mensen proberen het zo te draaien dat hij me na een klap opving en overeind hield. Maar dat slaat echt nergens op. Hou je bek. Hou gewoon je bek en breng me niet in diskrediet. Vergis je niet, Mayweather kreeg echt veel goede klappen. Hij heeft me kunnen tegenhouden. Het was geweldig.”