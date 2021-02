Man of muur? MMA-reus incasseert gewillig dertig tellen lang staalharde meppen in zijn maag

VideoOm aan een MMA-carrière te beginnen, moet je een beetje gek zijn. Dat bewijst kooivechter Francis Ngannou in een filmpje dat hij deelde via zijn social media. De Frans-Kameroense reus van 34, 1 meter 93 groot en 113 kilo zwaar, laat zich daarin dertig seconden lang staalhard in z'n maag meppen.

Ngannou is een vechter die tegenstanders angst inboezemt. Dat was voor de opname bovenstaand filmpje al zo. Om meerdere redenen. The Predator is een brok graniet en vooral: hij heeft twee voorhamers van vuisten én een schrikwekkend harde trap in de benen. Ngannou won al elf kampen in de MMA-zwaargewichtklasse, drie keer ging hij zelf onderuit. Straffe cijfers, zeker omdat hij pas op zijn 22ste bokstraining is beginnen te volgen.

Ngannou groeit in armoede op in een Kameroens dorpje, Batié. Op zijn twaalfde begint hij te werken in een plaatselijke zandgroeve en overleven is al een flinke klus op zich. Hij wordt benaderd door gangsterbendes, maar Ngannou laat zich niet verleiden. Hij jaagt immers een droom na: professioneel bokser worden.

Volledig scherm Ngannou kan wel tegen een stootje. © Twitter

Volledig scherm Ngannou in Kameroen. © RV

Die droom verwezenlijken, blijkt niet vanzelfsprekend. Een jaar na zijn eerste bokstraining wordt Ngannou ziek en daardoor staat hij ruim een jaar aan de kant. Om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen, heeft hij verschillende jobs. Maar zijn boksdroom laat hij nooit los en op zijn 26ste emigreert hij naar Frankrijk.

In Parijs ziet de krachtpatser aanvankelijk zwarte sneeuw, zo zegt hij later. Hij heeft geen geld, geen familie of vrienden en op een bepaald moment zelfs geen dak boven zijn hoofd. Tot in 2013 alles verandert. Ngannou mag gratis trainen in de 'MMA Factory' van ene Fernand Lopez Owonyebe en vanaf dan gaat het snel. De Kameroener leert er de Mixed Martial Arts kennen, maar moet zich aanvankelijk toch vooral tevreden stellen met regionale evenementen. Op zijn debuut in de koningsklasse van de sport, de UFC, is het wachten tot december 2015.

Volledig scherm © AFP

In het Amerikaanse Orlando neemt Ngannou het op tegen de Braziliaan Luis Henrique. En al in de tweede ronde doet Ngannou het licht uit bij zijn opponent. 'The Predator' wint vier van zijn volgende vijf duels op (T)KO. Begin 2018 mag de MMA-sensatie dan zelfs om de zwaargewichttitel kampen tegen UFC-kampioen Stipe Miocic, maar Ngannou verliest het duel dat wekenlang gehypet wordt. Een opdoffer, letterlijk en figuurlijk.

Dat blijkt ook in juli van dat jaar, wanneer Ngannou ook op beslissing verliest van Derrick Lewis. Hij bezint enkele maanden en bij z'n volgende beurt in de kooi, heeft Ngannou minder dan een minuut nodig om Curtis Blaydes op TKO te verslaan. Ook z'n volgende drie gevechten wint Ngannou razendsnel, in mei vorig jaar nog op indrukwekkende wijze tegen de Surinaamse knokker Jairzinho Rozenstruik.

Om maar te zeggen: op z'n 34ste is Ngannou nog niet uitgevochten. Op 27 maart krijgt hij, als de situatie het toelaat, in Las Vegas een herkansing tegen Miocic. Fasten your seatbelts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © USA TODAY Sports