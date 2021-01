Mayweather haalt uit naar ‘McLoser’: ‘Hij wil weer boksen? Hij wint niet eens in zijn eigen sport’

Gevecht tegen Pacquiao?Manny Pacquiao (bokskampioen in acht divisies) keek vanochtend met veel belangstelling naar Conor McGregor, die in de tweede ronde werd verslagen door de 32-jarige Amerikaan Dustin Poirier tijdens UFC 257 in de Etihad Arena in Abu Dhabi. De vraag is nu: gaat McGregor het nog eens proberen in de boksring?

Per slot van rekening stonden er miljoenen dollars aan potentiële inkomsten op het spel voor Pacquiao, als de voormalige UFC-wereldkampioen McGregor in twee divisies de wedstrijd op indrukwekkende wijze zou winnen. ,,Veel succes vanavond Conor! Laten we van 2021 het beste jaar ooit maken voor vechtfans", tweette Pacquiao vlak voordat McGregor en Poirier de Octagon binnenstapten.



Maar na twee rondes leed McGregor een verbluffend verlies op knock-out tegen Poirier. Terwijl McGregor ten onder ging, ging ook de droom van de bokswedstrijd tussen het Filipijnse icoon en de Ierse superster mee in het kielzog.

Ongeloof

,,Het mooie van het vechtspel is dat er altijd van alles kan gebeuren”, tweette Pacquiao waarschijnlijk vol ongeloof, na afloop van het gevecht tussen McGregor en Poirier.

McGregor (32) was gematigd over wat hij denkt dat de status van zijn mogelijke gevecht met Pacquiao is na het verlies. Het gevoel dat McGregor gaf in de persconferentie na het gevecht, is die dat hij het in de nabije toekomst niet ziet gebeuren. Hij gaf tijdens de persconferentie na het evenement toe: ,,Het is hartverscheurend, het is moeilijk te accepteren. Van de hoogste hoogtepunten naar de laagste dieptepunten in deze sport. Mijn been is helemaal dood”, aldus de Ier.

Einde van alles

,,Er zijn geen trappen naar het been bij het boksen,” grapte McGregor. Een trap tegen zijn kuit door Poirier in de tweede ronde die zijn knie blokkeerde was de opmaat naar het einde. ,,Ik wilde me concentreren op de MMA-carrière. Laten we eens kijken wat er gebeurt. Dat gevecht stond echt in de steigers. Het was zo goed als rond, nu weet ik het niet.”

De reactie van McGregor lijkt er op te duiden dat hij geen hoop meer heeft op een gevecht tegen de bokslegende. Vandaag werd ook bekend dat Pacquiao (42) liever de 22-jarige Ryan Garcia tegenover zich ziet. De gesprekken voor een gevecht tussen de twee zouden al begonnen zijn.

De 43-jarige Amerikaanse bokslegende Floyd Mayweather Jr., die op 26 augustus 2017 in de ring te sterk was voor McGregor bij het boksdebuut van de Ier, haalde op Instagram ook nog uit na het gevecht. ,,Ik heb deze post gezien en mijn mening is dat de wereld weet dat Con Artist McLoser alles van me kan stelen en bemind kan worden, maar ik ben gehaat. Dat laat jullie allemaal weten dat racisme nog steeds bestaat. Weet gewoon, die zwerver zal mij nooit zijn of op mijn niveau zijn. Ik ben gewoon anders gebouwd, mijn mentaliteit is van een andere planeet, mijn vaardigheden zijn ongeëvenaard, ik ben een geboren winnaar. En ja, ik praat veel trash, maar ik maak het ook altijd waar. Dit is waarom ze mij haten", schreef Mayweather. ,,Het is triest dat je een arme zwarte jongen uit het getto kunt zijn die zijn hele leven met racisme te maken heeft gehad, en de meeste haat komt toch van mijn eigen mensen. Conor kan niet eens winnen in zijn eigen sport, maar hij heeft het erover om terug te keren naar het boksen om tegen Pacquiao te vechten. Niemand wil dat zien, het is alsof mijn restjes restjes eten.”

Conor McGregor uit Ierland (links) versus Dustin Poirier in hun gevecht tijdens het UFC 257-evenement in de Etihad Arena op UFC Fight Island.