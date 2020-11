Mayweather stapt in Tokio weer de ring in

Floyd Mayweather trekt zijn bokshandschoenen weer aan en stapt in 2021 opnieuw de ring in. Op 28 februari komt Floyd Money Mayweather in actie in Tokio, onder welke omstandigheden is nog onduidelijk.

De terugkeer van de 43-jarige kickbokser komt niet helemaal uit de lucht vallen. Eerder kondigde Mayweather aan in 2020 weer te gaan vechten, maar keerde dit jaar nog niet terug. De comeback is een onderdeel van het evenement Mega 2021 in de Japanse hoofdstad. ,,Tokio, ik kom terug, in 2021", zei hij op Instagram.

Mayweather vocht in zijn leven vijftig wedstrijden en bleef daarin ongeslagen. De laatste keer dat hij officiële wedstrijd vocht was in 2017. Onder toeziend oog van de hele wereld versloeg Mayweather MMA-vechter Conor McGregor. In 2015 versloeg hij de Filipijn Manny Pacquiao in een zogenoemd Gevecht van de Eeuw. Hij verdiende naar verluidt 300 miljoen dollar met die partij.

In 2018 vloerde Mayweather MMA-ster Tenshin Nasukawa in een oefenwedstrijd in Japan. Daarmee zou de Pretty Boy zo'n negen miljoen dollar hebben verdiend. In totaal zou Mayweather meer dan een miljard dollar bij elkaar hebben gevochten in zijn carrière.

Geldproblemen

Amir Khan wil het al jaren lang opnemen tegen de Amerikaan en denkt dat Mayweather geldproblemen heeft. ,,Mayweather kan een van die vechters zijn die al zijn geld heeft uitgegeven en daarom misschien wel moet terugkeren”, zei Khan tegen World Boxing News. Ook McGregor en voormalig vriend en artiest 50 Cent gaven dergelijke signalen.