McGregor deelt voor gevecht met Poirier eerste trap uit: ‘Hij eindigt op een brancard’

Wat Conor McGregor betreft is zijn gevecht met Dustin Poirier van komende zaterdag al begonnen. De Ierse MMA-vedette liet zich afgelopen nacht in Las Vegas helemaal gaan tijdens de persconferentie voorafgaand aan de clash, schold zijn tegenstander verrot en deelde zelfs alvast een trap uit. ,,Ik ga deze man vermoorden.’’

McGregor en Poirier staan zaterdagnacht in de T-Mobile Arena tijdens UFC 264 voor de derde keer tegenover elkaar. In een geruit paars pak en getooid met zonnebril maakte de Ier er alvast een flinke show van. ,,Zaterdag ga je als een hond door die octagon en in slaap gebracht”, beet McGregor zijn opponent toe.

Volledig scherm Conor McGregor. © AP

Tussendoor beledigde de spraakzame Ier de vrouw van Poirier en zwoer hij herhaaldelijk de Amerikaan in de kooi te vermoorden. ,,Hij bevindt zich niet in dezelfde stratosfeer als ik”, sprak McGregor over Poirier. ,,De man ziet er schandelijk uit. Met dit gewicht ziet hij er zwak uit. Zijn gewichtsvermindering raakt hem. Hij eindigt dit gevecht op een brancard.’’

Quote Ik zie hier een man die ik heb verslagen en ik weet dat ik weer kan verslaan. Dustin Poirier

Poirier, die op het podium uiteraard te ver weg stond van McGregor om ook echt geraakt te kunnen worden, was er allemaal niet van onder de indruk. ,,Vroeger was je een stuk beter dan dat, man,’’ reageerde de Amerikaan tijdens een zeldzame adempauze van McGegor. ,,De trash talk was een stuk beter dan dat. Ik zie hier een man die ik heb verslagen en ik weet dat ik hem weer kan verslaan.’’

Beide MMA-vechters stonden twee keer eerder tegenover elkaar. De eerste keer in 2014 sloeg McGregor de Amerikaan knock-out. De tweede keer, zes maanden geleden, boekte Poirier een duidelijke overwinning. ,,Hij is Buster Douglas,’’ zei McGregor. ,,Het was een toevalstreffer, en ik ga het zaterdagavond corrigeren.’’

De beelden van het gevecht tussen McGregor en Poirier zijn, net als de andere gevechten tijdens UFC 264, zondagochtend via deze site te bekijken.

Volledig scherm Dustin Poirier. © AP

Volledig scherm Beveiligers houden beide kemphanen op afstand. © AP

